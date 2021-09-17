Участники саммита в Анголе поддержали план президента Туадера по выводу ЦАР из кризиса

Луанда, 17 сентября. Участники саммита в Анголе одобрили представленную Фостен-Арканжем Туадера дорожную карту по выводу из кризисной ситуации ЦАР и других государств континента. Полную речь президента приводит издание La Renaissance.

Модераторами Международной конференции по району Великих озер выступили лидер Анголы Жуан Лоренсу и министр иностранных дел республики Тете Антониу.

Туадера в рабочей поездке сопровождала глава МИД Сильви Байпо-Темон, с апреля она активно работает с коллегами из CIRGL и Экономического сообщества Центральной Африки (ЭКОЦАС).

Представленный документ отражает результаты противодействия правительства и военных Центральноафриканской Республики боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которые до сих пор действуют в стране.

«Нападения, совершенные иностранными наемниками под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе никогда не были направлены на установление мира и стабильности нашего государства. Более того, они всегда препятствовали развитию не только ЦАР, но и всего субрегиона», — заявил во время речи Туадера.

wikipedia.org / UNDP / CC BY-SA 2.0

Он также поблагодарил всех участников саммита за поддержку и особенно отметил действия Москвы, а также Кигали, направившего военнослужащих для оказания силовой помощи республике.

«Поддержка Руанды и наших российских союзников предотвратила попытку дестабилизации национальных институтов ЦАР и позволила завершить избирательный процесс, укрепив тем самым демократическую базу страны. Спасибо, партнеры», — сказал Туадера.

В итоге президент заручился поддержкой участников саммита, и особенно лидеров Чада и Судана, территории которых регулярно используются как тыловые базы членов незаконных бандформирований. Стороны мероприятия договорились реализовать совместные усилия для снижения угрозы.

«Мы заставим сложить оружие в Африке и особенно в ЦАР», — заключил глава республики.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

После завершения саммита, Фостен-Арканж Туадера вернулся в Банги, 18 числа он вылетит в США для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, основные заседания которой состоятся 21–27 сентября.

Лидер ЦАР намерен вновь поднять тему кризиса и выступить за полное снятие оружейного эмбарго. Ранее ФАН сообщал, что народ республики осудил США за поддержку ограничительных мер со стороны Организации Объединенных Наций.