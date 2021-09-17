Против габонских миротворцев ООН завели уголовное дело за сексуальное насилие над жителями ЦАР

Банги, 17 сентября. В отношении миротворцев ООН из Габона, ранее обвиненных в сексуальном насилии над жителями ЦАР, завели уголовные дела, пишет издание Ndjoni Sango.

Из-за систематических жалоб и огромного количества преступлений руководство Организации Объединенных Наций приняло решение о выводе «голубых касок» из ЦАР.

«Из-за серьезности этих проступков секретариат ООН репатриировал всех представителей Либревиля, служащих в МИНУСКА», — говорится в заявлении многопрофильной миссии.

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На обвинения отреагировали и в военном ведомстве Габона. Чиновники заверяют, что все причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание:

«В последние недели в министерство обороны поступили сообщения об особо серьезных и неэтичных действиях, порочащих честь и достоинство вооруженных сил нашей республики, совершенных отдельными членами 6-го и 7-го батальонов миссии по стабилизации в Центральноафриканской Республике».

Руководство МИНУСКА же подчеркнуло, что выявленным жертвам незамедлительно оказывалась медицинская и психологическая помощь в соответствии с общей политикой Организации Объединенных Наций по поддержке жертв сексуальных надругательств.

Ранее ФАН сообщал, что ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в изнасилованиях.