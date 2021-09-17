ЮАР рискует стать «фабрикой мутаций» COVID-19 из-за большого числа ВИЧ-инфицированных

Претория, 17 сентября. Огромное число носителей ВИЧ осложняет попытки Южной Африки справиться с COVID-19, так как повышается риск появления всевозможных мутаций.

«Есть убедительные доказательства того, что длительная инфекция у людей с ослабленным иммунитетом является одним из механизмов возникновения изменений в теле SARS-CoV-2», — заявил на конференции по иммунологии профессор биоинформатики Тулио де Оливейра.

Мужчина руководит учреждениями по секвенированию генов в двух университетах Южной Африки. Он подчеркнул, что эволюция COVID-19 привела к появлению более чем 30 мутаций. И поскольку ученые всего мира пытаются опередить все развивающиеся варианты, вакцинация ВИЧ-инфицированных в республике приобретает решающее значение.

Проблема в том, что большинство носителей вируса иммунодефицита человека в ЮАР являются бедными и проживают в отдаленных населенных пунктах, а потому исключены из прививочных программ.

«Скорость и быстрейший охват кампании важны для обеспечения национальной безопасности республики», — заявила президент Южноафриканского совета медицинских исследований Гленда Грей.

Действительно, если в богатом Йоханнесбурге проблем с вакцинами нет, то сельской и бедной Северной Капской провинции препарат найти практически невозможно.

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Южная Африка больше всех стран континента пострадала от пандемии COVID-19. В настоящее время в республике зафиксировано около трех миллионов подтвержденных случаев заражения, больше 250 000 человек погибло.

Бета-штамм SARS значительно снизил эффективность препарата англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Plc и привел к тому, что десятки стран запретили поездки в ЮАР. И так как в регионе наблюдается самое низкое потребление антиретровирусных препаратов, используемых для лечения ВИЧ, у живущих в стране людей снижен иммунитет.

Ранее ФАН сообщал, что Нигерия одобрила российскую вакцину «Спутник V».