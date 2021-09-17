Президент ЦАР намерен реализовать политику «нулевой безнаказанности» при поддержке сил безопасности

Банги, 17 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера реализует политику «нулевой безнаказанности» и опирается в ней на силы внутренней безопасности, сообщает издание Ndjoni Sango.

Выступая во время официальной церемонии выпуска в Национальной школе полиции, верховный главнокомандующий подтвердил, что молодые правоохранители являются теми, кто положит конец разгулу преступности и коррупции, все еще мешающими поступательному развитию ЦАР.

«Политика «нулевой безнаказанности» должна действовать в отношении всех, кто совершает правонарушения, ставя под угрозу нацию и страну. Это могут быть обычные граждане, чиновники, представители бизнеса, в общем — все. И этот принцип не может реализовываться без сил внутренней безопасности», — сказал Туадера.

Глава государства добавил, что «именно по этой причине в Национальную школу полиции отбираются только лучшие». Выпускникам академии предстоит столкнуться с множеством препятствий и постоянным противодействием со стороны преступного мира.

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«Правоохранители, вы должны подчиняться приказам начальников и самоотверженно работать в самых сложных условиях. Ваша главная задача — защита страны от всех форм агрессии, направленной против ее территориальной целостности», — заключил президент.

В последний выпуск академии вошли 652 сотрудника полиции и 651 жандарм. В настоящее время их распределяют по крупным городам и небольшим поселкам практически во всех провинциях. Ранее ФАН сообщал, что правоохранители ЦАР обезопасили жителей одного из районов столицы республики.