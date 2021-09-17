Минобороны расширит инфраструктуру полицейской академии ЦАР

Банги, 17 сентября. Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро заявил о необходимости модернизации Национальной школы полиции, сообщает Ndjoni Sango.

Ранее, выступая на церемонии официального выпуска молодых жандармов, чиновник рассказал о проблеме образовательной инфраструктуры. По его словам, из-за большого количества воспитанников объекту критически не хватает аудиторий и специальных помещений для обучения. Это приводит к замедлению темпов подготовки новых кадров.

«По этой причине руководство академии приняло решение превратить столовую в дополнительный класс. Помимо этого, пока не будут построены новые здания, студенты смогут заниматься на открытом воздухе, благо погода позволяет», — заявил министр.

Биро также высказался за расширение медицинского центра, что позволит увеличить его пропускную способность. Кроме того, чиновник сообщил о желании руководства разместить дополнительные корпуса на территории, ранее занимаемой компанией SOPROBA. Она расположена напротив Национальной школы полиции.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Департамент внутренних дел и общественной безопасности находится в стадии рассмотрения проекта перевода академии за пределы города Банги», — заключил министр.

Ранее ФАН сообщал, что президент Фостен-Арканж Туадера запустил программу восстановления военных объектов республики.