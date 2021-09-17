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Алжир решил открыть посольство в Триполи и возобновить авиасообще-ние с Ливией
Весь мир
Алжир решил открыть посольство в Триполи и возобновить авиасообще-ние с Ливией
pixabay.com  / 

Алжир, 17 сентября. Власти Алжира заявили о намерении вновь открыть посольство в Триполи и возобновить полеты между двумя странами.

Об этом сообщил глава АНДР Абдельмаджид Теббун во время приема заместителя председателя Президентского совета Ливии Мусы аль-Куни, который прибыл в республику с официальным визитом. Чиновники встретились в рамках продолжающихся совместных консультаций и обсудили пути укрепления сотрудничества и вопросы границ.

В ходе переговоров алжирский лидер подтвердил твердую позицию своего государства по поддержке урегулирования кризиса, проведению запланированных выборов, формированию властных институтов и отказу от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии.

В заявлении канцелярии президента АНДР, размещенном на его странице в Facebook, сообщается также, что Муса аль-Куни подчеркнул во время встречи полное единодушие между двумя сторонами по ряду вопросов. Он отметил важность усилий Алжира по поддержке контактов и продолжении консультаций в интересах обоих народов и высоко оценил решение Алжира возобновить работу посольства в Триполи и консульства в Сабхе, а также запустить авиасообщение между двумя столицами и открыть наземные переходы в Гате и Гадамесе.

В конце августа АНДР провела на своей территории конференцию глав МИД соседних с Ливией государств. Участники встреч обсудили, в частности, вопросы безопасности общих границ и координацию усилий по урегулированию региональных конфликтов.

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