Банги, 17 сентября. Ужесточение миграционного законодательства Франции не что иное, как механизм давления на ЦАР и другие страны Африки, сообщает Le Potentiel Centrafricain (LPC).

Журналисты пишут, что стремительно теряющий влияние на Черном континенте Париж пытается отыграть былые позиции, наказывая жителей материка. Он не только приостановил оказание экономической и политической поддержки, но и ужесточает миграционное законодательство, усложняя въезд на территорию бывшей метрополии жителям государств региона.

«Это экс- колонизатор, от которого сейчас отворачиваются многие страны Африки, что вызывает ярость и негодование политиков, а также представителей крупного бизнеса. Поэтому Франция всеми силами старается закрепить свое присутствие, используя для этого всевозможные инструменты, в том числе миграционные ограничения. Наш президент Фостен-Арканж Туадера придал Центральноафриканской Республике мощный импульс в развитии и продемонстрировал правильное политическое видение, заключив беспроигрышное партнерство с Россией», — говорится в материале аналитиков LPS.

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Благодаря опыту, который российские инструкторы передали бойцам правительственных сил (FACA), последним удалось защитить родину от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В настоящее время армия восстановила контроль над территориями ЦАР.

Усилившееся взаимодействие с Москвой раздражает бывшую метрополию, поэтому в отношении официального Банги Париж вводит всевозможные санкции и оказывает давление, в том числе усложняя въезд во Францию. Ранее ФАН сообщал, что Пятая республика теряет контроль на территории Африки, что влечет развитие терроризма.