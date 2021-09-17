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Голливудская актриса Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни
Общество
Голливудская актриса Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни
Global Look Press  /  Metro-Goldwyn-Mayer

Вашингтон, 17 сентября. Популярная актриса и танцовщица Джейн Пауэлл скончалась 16 сентября. Ей было 92 года.

Звезда Голливуда ушла из жизни в своем доме в городе Уилтон штата Коннектикут. Кончину актрисы подтвердила изданию New York Times ее подруга Сьюзан Грейнджер. Что стало причиной смерти, не уточняется.

На счету Джейн Пауэлл несколько десятков фильмов. Прежде всего, она известна по ролям в картинах «Королевская свадьба» и «Семь невест для семи братьев». Кроме кинодеятельности, она играла в театре и занималась музыкой, пишет «Вечерняя Москва».

В начале сентября кино прощалось с выдающимся актером Жан-Полем Бельмондо. Он стал звездой новой французской волны и сыграл в множестве картин именитых режиссеров. Актер умер в возрасте 88 лет в Париже. На церемонии прощания были поклонники и родные звезды. Французский лидер Эммануэль Макрон пришел проводить Бельмондо в последний путь.

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