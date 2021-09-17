Кристина Орбакайте стала «Иконой стиля» по версии Fashion People Awards

Москва, 17 сентября. Известная певица Кристина Орбакайте выиграла награду «Икона стиля» на церемонии Fashion People Awards. На красной ковровой дорожке звезда появилась в экстравагантном наряде.

Каждый свой выход в свет 50-летняя исполнительница продумывает до мелочей. Звезда не боится экспериментировать: она блистает как в лаконичных нарядных, так и в трендовых вещах. Это не могли не отметить модные эксперты Fashion People Awards, поэтому присудили Орбакайте награду в категории «Икона стиля».

Церемония награждения прошла в концертном зале Crocus City Hall. Певица появилась на красной дорожке в сложном экстравагантном наряде. Для модного мероприятие она выбрала дерзкий образ, соединив обтягивающие кожаные брюки с воздушной туникой, украшенной шлейфом. Снимками с Fashion People Awards артистка поделилась на своей странице в Instagram. В соцсети она поблагодарила организаторов премии и отметила, что не в первый раз становится «Иконой стиля».

Поклонники поздравили Кристину Орбакайте с победой и оставили большое количество комплиментов ее наряду. Многие фанаты в комментариях назвали образ певицы «голливудским шиком». В стороне не остался даже известный историк моды Александр Васильев, который похвалил стиль звезды.

«Заслуженная награда! Нереальной красоты образ»; «Кристина, вы очень стильная, элегантная, нежная! Очень приятно на вас смотреть, потому что вы всегда одеты со вкусом!»; «Какая ты красивая, эффектная женщина... так держать!» — написали фолловеры.

Премию Fashion People Awards, на которой отмечают самых стильных и успешных представителей шоу-бизнеса, провели уже в 12-й раз. Награду в категории самый модный актер года завоевал Роман Курцын, известный по фильмам «Крым» и «Гуляй, Вася!».