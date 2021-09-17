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Кристина Орбакайте стала «Иконой стиля» по версии Fashion People Awards
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте стала «Иконой стиля» по версии Fashion People Awards
wikipedia.org  /  Ермолаев Алексей

Москва, 17 сентября. Известная певица Кристина Орбакайте выиграла награду «Икона стиля» на церемонии Fashion People Awards. На красной ковровой дорожке звезда появилась в экстравагантном наряде.

Каждый свой выход в свет 50-летняя исполнительница продумывает до мелочей. Звезда не боится экспериментировать: она блистает как в лаконичных нарядных, так и в трендовых вещах. Это не могли не отметить модные эксперты Fashion People Awards, поэтому присудили Орбакайте награду в категории «Икона стиля».

Церемония награждения прошла в концертном зале Crocus City Hall. Певица появилась на красной дорожке в сложном экстравагантном наряде. Для модного мероприятие она выбрала дерзкий образ, соединив обтягивающие кожаные брюки с воздушной туникой, украшенной шлейфом. Снимками с Fashion People Awards артистка поделилась на своей странице в Instagram. В соцсети она поблагодарила организаторов премии и отметила, что не в первый раз становится «Иконой стиля».

Поклонники поздравили Кристину Орбакайте с победой и оставили большое количество комплиментов ее наряду. Многие фанаты в комментариях назвали образ певицы «голливудским шиком». В стороне не остался даже известный историк моды Александр Васильев, который похвалил стиль звезды.

«Заслуженная награда! Нереальной красоты образ»;

«Кристина, вы очень стильная, элегантная, нежная! Очень приятно на вас смотреть, потому что вы всегда одеты со вкусом!»;

«Какая ты красивая, эффектная женщина... так держать!» — написали фолловеры.

Премию Fashion People Awards, на которой отмечают самых стильных и успешных представителей шоу-бизнеса, провели уже в 12-й раз. Награду в категории самый модный актер года завоевал Роман Курцын, известный по фильмам «Крым» и «Гуляй, Вася!».

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