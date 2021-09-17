Обновленный тяжелый ракетоносец Ту-160 совершил испытательный полет

Москва, 17 сентября. Стратегический тяжелый ракетоносец Ту-160 отправился на первые летные испытания после обновления, о чем сообщили представители «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

В день испытаний Казанский авиационный завод (входит в ОАК корпорации «Ростех») посетил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Он удостоверился, что контракт по выполнению оборонного заказа и техперевооружения на производстве идет по плану. Здесь на Казанском авиазаводе после десятилетнего перерыва вновь налаживают производство ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160. Внешне самолет мало отличается от базовой модификации, но при модернизации его боевые возможности будут расширены. Для самолета также разрабатывают новый двигатель — модель НК-32.

Контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М был подписан в 2018, это соглашение предусматривало модернизацию 10 самолетов на общую сумму в 15 миллиардов за каждый ракетоносец. В общем плане МО РФ модернизации 50 самолетов этой модели.

Ту-160, также известный как «Белый лебедь», относится к классу сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиком с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет был разработан еще в конце 70-х годов, но до сих пор находится на службе ВКС РФ и предназначен для поражения ядерным и обычным вооружением объектов в тылу противника.

Ранее китайские военные эксперты рассказали, что маневры ВКС РФ в Арктике с участием стратегических ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь» вскрыли брешь в обороне США. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.