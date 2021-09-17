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Дандыкин: РФ может симметрично ответить на трюк с атомными подлодками США для Австралии
Армия
Дандыкин: РФ может симметрично ответить на трюк с атомными подлодками США для Австралии
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Steven Myers / Public Domain

Москва, 17 сентября. США и Австралия создали прецедент, благодаря которому другие страны захотят обзавестись собственным атомным подводным флотом. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о сотрудничестве в сфере обороны в рамках нового альянса под названием AUKUS. В ближайшее время США передадут Австралии технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на верфях Аделаиды, передает «ПолитРоссия».

Дандыкин отметил, что впервые атомные субмарины окажутся в распоряжении государства, которое не обладает ядерным оружием. По его словам, в данной ситуации другие страны могут заявить о своем желании обзавестись атомными подводными лодками российского производства. Эксперт подчеркнул, что США рассчитывают использовать подводный флот Австралии для противостоянии России и Китаю. При этом главной проблемой является то, что Австралия вместе с атомными субмаринами может получить и ядерное вооружение.

«Где гарантии, что на подводных лодках Австралии не появится ядерное оружие. Говорят, что это будут торпеды или ракеты с обычными боеголовками. Однако, судя по тому, как австралийцы бросили такого союзника, как Францию, в этом мире все может быть», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что после объявления о создании AUKUS Австралия расторгла контракт с французской компанией Naval Group, который предполагал строительство 12 атомных подводных лодок на сумму в размере 66 миллиардов долларов для австралийских ВМС. Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил действия Австралии являются «ударом в спину». В свою очередь глава комиссии французского Сената по международным делам и оборонной сфере Кристиан Камбон заявил, что отказ австралийских властей от сотрудничества с французской Naval Group по строительству подлодок является шокирующей ситуацией, передает «Утро.ру».

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сша австралия дандыкин
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