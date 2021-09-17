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Ростех передал ВС РФ партию огнеметных систем «Солнцепек» с улучшенной защитой

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 21:03
Армия
Ростех передал ВС РФ партию огнеметных систем «Солнцепек» с улучшенной защитой
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 17 сентября. «Омсктрансмаш» (входит в Ростех) передал Минобороны РФ партию огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенной динамической защитой.

О передаче первой партии огнеметных систем с усовершенствованной защитой рассказали журналистам в пятницу представители предприятия. Первая партия была передана оборонному ведомству в рамках гособоронзаказа. В «Омсктрансмаше» подчеркнули, что новая партия систем отличается рядом отличий от предшествующих.

«Новая партия также имеет усовершенствованную встроенную динамическую защиту, систему навигации GPS/Глонасс для определения местоположения машины, положения над уровнем моря, точных координат и времени. Кроме того, техника оснащена гусеницами новой модификации», — сообщили в пресс-службе.

ТОС-1А «Солнцепек» — огнеметная система на базе танковой платформы, которая использует для поражения целей неуправляемые реактивные снаряды термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.

Ранее американские военный эксперты журнала The National Interest посвятили российской огнеметной системе материал и заключили, что устрашающая «Тосочка» способна уничтожать танки армии США.

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минобороны вс рф тос-1а Омсктрансмаш
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