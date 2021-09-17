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Автор статьи в Open Democracy посоветовал Украине наладить контакты с Россией
Политика
Автор статьи в Open Democracy посоветовал Украине наладить контакты с Россией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Лондон, 17 сентября. Украина разочаровалась, когда оказалась между Россией и Западом. Об этом говорится в тексте британского издания Open Democracy.

Текст написал европейский дипломат, не раскрывший своего имени. Киев остается одиноким в вопросах вступления в НАТО и Евросоюз, несмотря на встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский не смог вернуть внимание США, Байден разрушил его надежды на НАТО. Киев также разочаровался из-за того, что Вашингтон бросил в Афганистане военную технику на миллиарды долларов. При этом вся помощь, которую получает Украина, — это кредиты.

Вражда с Москвой не поможет Киеву интегрироваться с Европой. Дипломат посоветовал Украине налаживать двусторонние деловые контакты с Россией.

«Такое развитие событий должно заставить ЕС и США задуматься», — добавил автор публикации в Open Democracy.

Западные страны требуют от Украины реформ, но у государства просто-напросто нет на это денег. В британском издании посоветовали Брюсселю и Вашингтону простить Киеву часть долгов, чтобы помочь Украине урегулировать экономическую ситуацию и улучшить жизнь граждан.

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