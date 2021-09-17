«Газпром нефть» запустила топливный терминал для Свердловской области и ХМАО

Москва, 17 сентября. Концерн «Газпром нефть» ввел в эксплуатацию топливный терминал «Нижний Тагил». Объем инвестиций в полную модернизацию объекта составил более 3 миллиардов рублей.

Проект позволит обеспечить поставки бензина и дизтоплива в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Его запустили на территории нефтебазы, возведенной в 1937 году.

Терминал заработал в условиях роста промышленности, наблюдающегося сейчас на Северном Урале и в ХМАО, несмотря на пандемию, отметил замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Объект отличается высокой эффективностью и экологическим стандартом. Здесь цифровизация играет большую роль, указал гендиректор ООО «Газпромнефть-терминал» Антон Матвиенко.

Концерн «Газпром» подтвердил план поставок природного газа в ЕС на 2021 год в объеме 183 млрд кубометров. Об этом ранее сообщил зампредседателя правления предприятия Фамил Садыгов.