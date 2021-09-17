Туристы в Сочи угостили енотов-попрошаек лакомствами и сняли их на видео

Сочи, 17 сентября. Енотов-попрошаек сняли на видео туристы в Сочи. Дикие зверьки вышли к человеку в поисках еды, отдыхающие часто встречают их на улицах курорта.

На этой неделе двум енотам несказанно повезло, им удалось полакомиться кормом для животных, которым угостили их туристы. Сначала приезжие хотели дать животным хлеба и жареных косточек, но потом отказались от этой идеи и насыпали пушистым зверушкам специальный корм.

Также отдыхающие позаботились о питьевой воде, от которой зверьки не отказались. На кадрах видно, как благодарные еноты уплетают корм и запивают его водой.

Самый популярный в России енот Витя объехал всю страну и остался жить во Владивостоке. Проехав более 22 тыс. километров на «Ниве» из Челябинска в столицу российского Дальнего Востока, хозяева животного приняли решение обосноваться в конечной точке своего маршрута. Вите на тот момент было 2,5 года.