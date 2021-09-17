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Пропавшую жительницу Тульской области нашли мертвой спустя полгода после начала поисков
Происшествия
Пропавшую жительницу Тульской области нашли мертвой спустя полгода после начала поисков
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Тула, 17 сентября. Сотрудники Следственного комитета сообщили об обнаружении тела 27-летней девушки, которая пропала в начале февраля 2021 года.

По версии следствия, гражданка в день своего исчезновения находилась на территории местной базы отдыха, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским, которые возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство»,

Тело пропавшей позднее нашли в лесополосе в Алексинском районе. На место происшествия прибыли правоохранители и криминалисты, которые изучат все обстоятельства смерти женщины. Расследование дела продолжается.

Следователи из Челябинска изучают детали смерти ученицы седьмого класса, сообщало издание URA.RU. Ее труп находился под окнами многоэтажного дома.

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