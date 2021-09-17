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Рынок акций РФ скорректировался на фоне фиксации прибыли и снижения нефтяных цен

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:50
Экономика
Рынок акций РФ скорректировался на фоне фиксации прибыли и снижения нефтяных цен
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 17 сентября. Российский рынок акций скорректировался перед выходными после недельного роста из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне снижения котировок нефти и индексов в США.

Индекс Мосбиржи закрыл торги на отметке 4035,17 пункта, опустившись на 0,3% по итогам сессии. Индекс РТС потерял 0,6%, снизившись до 1745,04 пункта. Динамика «голубых фишек» на торгах Московской биржи продемонстрировала смешанную динамику в пределах 3,5%.

Рынок акций РФ скорректировался из-за ухудшения внешнего фона. Инвесторы фиксируют прибыль после недельного роста, а движение котировок нефти развернулось в сторону снижения. Помимо этого, глобальные рынки находятся в ожидании намеков от Федеральной резервной системы США по поводу программы выкупа активов. В то же время на рынки продолжает давить пандемия.

Индекс Мосбиржи 16 сентября обновил исторический максимум, пробив отметку в 4081,98 пункта. В то же время РТС преодолел рекорд 2011 года, достигнув 1773,04 пункта.

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