Москва, 17 сентября. Разработка снайперской винтовки под патроны стандарта НАТО станет хитрым трюком России, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Отечественная компания ORSIS работает над новой винтовкой, предназначенной для стрельбы патронами западного образца. При помощи такого оружия стрелок сможет уверенно поражать цели на удалении до трех километров, отметил главный конструктор предприятия Максим Байметов. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец поделился своим мнением о российской новинке с изданием «ПолитРоссия», отметив, что компания ORSIS благодаря своей продукции уже обзавелась мировой известностью.

Инженерам из России нет равных в сфере создания высокоточного вооружения, уверен Баранец. По его словам, даже в странах Североатлантического альянса не могут превзойти отечественных мастеров. Он подчеркнул, что сотрудникам компании удалось сконструировать несколько превосходных образцов, не уступающих по своим характеристикам западным конкурентам. Военный обозреватель «Комсомольской правды» объяснил, что создаваемая под патроны стандарта НАТО винтовка делается из расчета продажи ее на экспорт.

Баранец не исключил переход винтовки ORSIS под патрон НАТО на российские боеприпасы. Несмотря на то, что образец рассчитан на зарубежные боеприпасы, специалисты с легкостью могут переделать ее под российские патроны калибра 7,62 или 12,7 миллиметра, отметил он. По его словам, в РФ инженеры уже не раз прибегали к подобному хитрому винтовочному трюку, при помощи которого можно еще больше повысить мощность винтовки.

«Я не исключаю, что сначала калибр будет натовский, а потом будет русский, который гораздо более мощный, нежели те, что существуют в НАТО. Это достаточно известная русская хитрость. Именно за счет этого эффективность оружия будет повышена», — рассказал Баранец.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» рассказал о преимуществах новейшей российской боевой экипировки третьего поколения «Сотник». По его словам, подобное обмундирование появится у российских военных уже в 2025 году, а в его состав войдут активный экзоскелет и различное техническое оснащение, к примеру, системы жизнеобеспечения.