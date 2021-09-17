Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 21:40
21:38
Весь мир
Минобороны расширит инфраструктуру полицейской академии ЦАР
21:37
Весь мир
Алжир решил открыть посольство в Триполи и возобновить авиасообще-ние с Ливией
21:35
Весь мир
Новая миграционная политика Франции стала рычагом давления на ЦАР и другие страны Африки
21:26
Общество
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования достигла 39,46 процента
21:21
Общество
Голливудская актриса Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни
21:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте стала «Иконой стиля» по версии Fashion People Awards
21:12
Армия
Обновленный тяжелый ракетоносец Ту-160 совершил испытательный полет
21:09
Армия
Дандыкин: РФ может симметрично ответить на трюк с атомными подлодками США для Австралии
21:03
Весь мир
ЕС одобрил введение санкции против политиков Ливана из-за коррупции
21:03
Армия
Ростех передал ВС РФ партию огнеметных систем «Солнцепек» с улучшенной защитой
Все новости

Баранец не исключил переход винтовки ORSIS под патрон НАТО на российские боеприпасы
Армия
Баранец не исключил переход винтовки ORSIS под патрон НАТО на российские боеприпасы
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 17 сентября. Разработка снайперской винтовки под патроны стандарта НАТО станет хитрым трюком России, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Отечественная компания ORSIS работает над новой винтовкой, предназначенной для стрельбы патронами западного образца. При помощи такого оружия стрелок сможет уверенно поражать цели на удалении до трех километров, отметил главный конструктор предприятия Максим Байметов. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец поделился своим мнением о российской новинке с изданием «ПолитРоссия», отметив, что компания ORSIS благодаря своей продукции уже обзавелась мировой известностью.

Инженерам из России нет равных в сфере создания высокоточного вооружения, уверен Баранец. По его словам, даже в странах Североатлантического альянса не могут превзойти отечественных мастеров. Он подчеркнул, что сотрудникам компании удалось сконструировать несколько превосходных образцов, не уступающих по своим характеристикам западным конкурентам. Военный обозреватель «Комсомольской правды» объяснил, что создаваемая под патроны стандарта НАТО винтовка делается из расчета продажи ее на экспорт.

Баранец не исключил переход винтовки ORSIS под патрон НАТО на российские боеприпасы. Несмотря на то, что образец рассчитан на зарубежные боеприпасы, специалисты с легкостью могут переделать ее под российские патроны калибра 7,62 или 12,7 миллиметра, отметил он. По его словам, в РФ инженеры уже не раз прибегали к подобному хитрому винтовочному трюку, при помощи которого можно еще больше повысить мощность винтовки.

«Я не исключаю, что сначала калибр будет натовский, а потом будет русский, который гораздо более мощный, нежели те, что существуют в НАТО. Это достаточно известная русская хитрость. Именно за счет этого эффективность оружия будет повышена», — рассказал Баранец.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» рассказал о преимуществах новейшей российской боевой экипировки третьего поколения «Сотник». По его словам, подобное обмундирование появится у российских военных уже в 2025 году, а в его состав войдут активный экзоскелет и различное техническое оснащение, к примеру, системы жизнеобеспечения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Баранец не исключил переход винтовки ORSIS под патрон НАТО на российские боеприпасы
россия нато баранец винтовка orsis
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru