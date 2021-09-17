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Химическая индустрия Европы пострадает от высоких газовых цен

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:49
Экономика
Химическая индустрия Европы пострадает от высоких газовых цен
pixabay.com

Москва, 17 сентября. Аналитики Танурков и Тот перечислили подверженные влиянию цен на газ отрасли Европы.

Сохранение рекордных цен на газ будет негативно сказываться на деятельности химической промышленности, создании «синего» водорода, а также функционировании сталелитейных компаний. Соответствующим мнением поделились с РИА Новости опрошенные аналитики.

Уровень газовых цен находится в прямой взаимосвязи с конкурентоспособностью предприятий в создании азотных удобрений, а также в сфере газохимии. По этой причине, считает руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, химическая индустрия крайне уязвима перед лицом подорожания голубого топлива.

Издержки производства в Европе, как правило, ставили региональные компании на уровень ниже по сравнению с представителями из Соединенных Штатов, России или Ближнего Востока, так как они обладают более широким доступом к газу.

Повышенная планка цен на энергоноситель также скажется в секторах, которые требуют использования большого количества энергии, убежден глава департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот. По этой причине, объясняет эксперт, расходы возрастут как в отопительных компаниях, так и у производителей электричества. Ряд организаций уже объявил о сокращении мощностей.

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прогноз цены на газ химическая промышленность Танурков Тот
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