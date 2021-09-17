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Оксана Самойлова впервые за 20 лет встретится с отцом
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые за 20 лет встретится с отцом
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Сыктывкар, 17 сентября. Популярная блогер Оксана Самойлова впервые за долгие годы встретится с родным отцом. Ради встречи с родственником звезда прилетела в родной город.

У супруги рэпера Джигана появилось огромное желание увидеть своего отца, с которым она не общалась 20 лет. Свое путешествие на малую родину звезда интернета записала на видео. Она поделилась кадрами с поездки со своими подписчиками.

«В одной из квартир живет мой родной папа. Я 20 лет не общалась с родным отцом. И, скорее всего, мы встретимся, потому что у меня есть вопросы, которые мучили меня все эти годы. Путешествие в прошлое начинается. Я думаю, что сегодня мы увидимся», — выразила надежду модель в Stories в Instagram.

Блогер находится в Коми. Она родилась в поселке Ярега, а выросла в Ухте. Она напомнила интернет-пользователям, что пару лет назад говорила о желании вернуться в родные края. Супруга Джигана хочет проехаться по местам детства и посетить все квартиры, в которых когда-то жила. И сейчас звезда воплощает свою мечту.

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже много лет. У пары подрастает четверо детей: сын Давид и дочери Ариела, Лея и Майя. В конце лета знаменитость, хвастаясь кадрами из отпуска, спровоцировала слухи о новой беременности. Пока Самойлова не комментирует предположения подписчиков.

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Все новости / Шоу-бизнес / Оксана Самойлова впервые за 20 лет встретится с отцом
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