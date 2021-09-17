Половина штатов США грозит Байдену судом из-за введения обязательной вакцинации

Вашингтон, 17 сентября. Генеральные прокуроры 24-х американских штатов США написали коллективное письмо президенту Джо Байдену, в котором пригрозили обратиться в суд, если он не отменит обязательную вакцинацию от COVID-19. Сообщает издание The Hill.

24 states threaten legal action over Biden's vaccine mandate https://t.co/Y1Fj3e5uzk pic.twitter.com/m4HIuJflLN — The Hill (@thehill) September 16, 2021

В коллективном обращении прокуроры потребовали от американского лидера пересмотреть свое решение об обязательной вакцинации, потому что оно «угрожает свободе личности» и может сильно обременить компании в финансовом плане.

«Господин президент, ваше решение о вакцинации представляет собой не только угрозу свободе личности, но и катастрофу для общественного здравоохранения. Оно приведет к увольнению уязвимых работников и усугубит кадровый кризис в больницах. Это будет иметь серьезные последствия для всех американцев», — говорится в письме.

Обращение к президенту последовало после того, как Байден потребовал от компаний, где более чем 100 сотрудников, проводить обязательную вакцинацию и еженедельное тестирование перед выходом на работу.

В Сиэтле под угрозой увольнения оказались 200 полицейских, которые отказались делать прививку от коронавируса COVID-19.