Функция «Частный узел» перестала работать на российских iPhone

Москва, 17 сентября. Американская корпорация Apple отключила для россиян функцию «Частный узел». Она давала пользователю возможность скрыть свой IP-адрес.

О проблемах в работе этой опции заявили владельцы гаджетов Apple, работающих на предрелизных iOS 15 и macOS 12 Monterey с подключенным iCloud+. После 10 минут с момента включения появлется уведомление, что «Частный узел» не поддерживается в РФ, сообщает «ФедералПресс».

В СМИ такую функцию сравнивают с VPN-сервисом. Однако представители Apple подчеркивают, что первоочередная задача механизма заключается в защите от рекламного отслеживания.

Apple cпустя сутки после презентации новых девайсов сняла с продаж смартфоны iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone Xr. Соответствующие сведения подтверждаются на официальном сайте бренда. Вероятно, на смену «народного» смартфона Xr придет более новый iPhone 11.