Москва, 17 сентября. Российский фильм «Солнцепек» стал оружием, которое нанесло сокрушительный удар по украинской пропаганде, показав истинные события, происходившие в Луганске в 2014 году.

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» была продемонстрирована ВС РФ в ходе масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021», отметили журналисты издания «Политика сегодня». Бойцы применили десять подобных машин для нанесения удара по позициям условного противника. Однако название «Солнцепек» с недавних пор ассоциируется не только со смертоносной боевой машиной, но и с новинкой отечественной киноиндустрии.

Картина «Солнцепек» российского производства вышла на экраны в августе нынешнего года. Этот фильм демонстрирует события, которые происходили в Луганске летом 2014 года, рассказывая историю главного героя Влада Новожилова. Несмотря на то, что сюжетная линия является вымышленной, как и сам герой, все действия происходят на фоне реальных моментов из истории города. К примеру, в фильме показана атака с воздуха на здание Луганской областной администрации, а также удар по погранзаставе.

«Концепция эта настолько смелая, что выносит картину за рамки обычного художественного кино. Дело в том, что едва ли не большую часть хронометража занимает демонстрация леденящих кровь ужасов гражданской войны во всей ее неприглядности», — указал обозреватель «Российской газеты» Дмитрий Сосновский.

Ознакомившиеся с картиной зрители отметили, что общим посылом фильма являются даже не война и политика, а драма, которую пережил целый народ. По мнению политолога Сергея Макарова, российской киноиндустрии удалось создать действительно выдающийся фильм. Кроме того, член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал «Солнцепек» оружием, ударившим по пропаганде Киева. Несмотря на то, что ТОС-1А не использовалась в Донбассе, ее «тезка» из мира кино смогла «поразить» сердца многих киноманов.

Ранее стало известно, что российский фильм «Солнцепек» получил не только французскую и арабскую, но также английскую и украинскую локализации. На английском языке название фильма звучит, как Burning Sun, а на украинском — «Пригрiв».