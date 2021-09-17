Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 21:40
21:38
Весь мир
Минобороны расширит инфраструктуру полицейской академии ЦАР
21:37
Весь мир
Алжир решил открыть посольство в Триполи и возобновить авиасообще-ние с Ливией
21:35
Весь мир
Новая миграционная политика Франции стала рычагом давления на ЦАР и другие страны Африки
21:26
Общество
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования достигла 39,46 процента
21:21
Общество
Голливудская актриса Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни
21:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте стала «Иконой стиля» по версии Fashion People Awards
21:12
Армия
Обновленный тяжелый ракетоносец Ту-160 совершил испытательный полет
21:09
Армия
Дандыкин: РФ может симметрично ответить на трюк с атомными подлодками США для Австралии
21:03
Весь мир
ЕС одобрил введение санкции против политиков Ливана из-за коррупции
21:03
Армия
Ростех передал ВС РФ партию огнеметных систем «Солнцепек» с улучшенной защитой
Все новости

Член Народного совета ДНР: фильм «Солнцепек» нанес сокрушительный удар по украинской пропаганде
Общество
Член Народного совета ДНР: фильм «Солнцепек» нанес сокрушительный удар по украинской пропаганде
Кадр из фильма «Солнцепек»

Москва, 17 сентября. Российский фильм «Солнцепек» стал оружием, которое нанесло сокрушительный удар по украинской пропаганде, показав истинные события, происходившие в Луганске в 2014 году.

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» была продемонстрирована ВС РФ в ходе масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021», отметили журналисты издания «Политика сегодня». Бойцы применили десять подобных машин для нанесения удара по позициям условного противника. Однако название «Солнцепек» с недавних пор ассоциируется не только со смертоносной боевой машиной, но и с новинкой отечественной киноиндустрии.

Картина «Солнцепек» российского производства вышла на экраны в августе нынешнего года. Этот фильм демонстрирует события, которые происходили в Луганске летом 2014 года, рассказывая историю главного героя Влада Новожилова. Несмотря на то, что сюжетная линия является вымышленной, как и сам герой, все действия происходят на фоне реальных моментов из истории города. К примеру, в фильме показана атака с воздуха на здание Луганской областной администрации, а также удар по погранзаставе.

«Концепция эта настолько смелая, что выносит картину за рамки обычного художественного кино. Дело в том, что едва ли не большую часть хронометража занимает демонстрация леденящих кровь ужасов гражданской войны во всей ее неприглядности», — указал обозреватель «Российской газеты» Дмитрий Сосновский.

Ознакомившиеся с картиной зрители отметили, что общим посылом фильма являются даже не война и политика, а драма, которую пережил целый народ. По мнению политолога Сергея Макарова, российской киноиндустрии удалось создать действительно выдающийся фильм. Кроме того, член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал «Солнцепек» оружием, ударившим по пропаганде Киева. Несмотря на то, что ТОС-1А не использовалась в Донбассе, ее «тезка» из мира кино смогла «поразить» сердца многих киноманов.

Ранее стало известно, что российский фильм «Солнцепек» получил не только французскую и арабскую, но также английскую и украинскую локализации. На английском языке название фильма звучит, как Burning Sun, а на украинском — «Пригрiв».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Член Народного совета ДНР: фильм «Солнцепек» нанес сокрушительный удар по украинской пропаганде
Луганск россия донбасс фильм солнцепек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru