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ЕС одобрил введение санкции против политиков Ливана из-за коррупции
Весь мир
ЕС одобрил введение санкции против политиков Ливана из-за коррупции
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 17 сентября. Европарламент принял резолюцию о введении санкций против ливанских чиновников, которые обвиняются в коррупции и препятствуют расследованию дела о взрыве в порту столицы республики. Документ, принятый 16 сентября 571 голосом из 681, осуждает политические партии Ливана за бездействие на фоне тяжелейшего экономического кризиса, который привел к гуманитарной катастрофе в стране.

Инициатором резолюции стал парламентарий Кристоф Грудлер из блока «Обновление Европы», который призвал ЕС усилить давление на политических лидеров в Ливане, лишь через год после отставки кабмина сумевших сформировать новый.

«Мы знаем, кто несет ответственность за политический и экономический кризис: все фракции, большинство министерств, многие коррумпированные депутаты. Мы лишь черным по белому расписали все то, что знает каждый ливанец», — заявил Грудлер журналистам.

В частности, резолюция осуждает отклонение властями республики «плана спасения», который был предложен предыдущим правительством и одобрен Международным валютным фондом (МВФ). Причиной отказа члены ЕС назвали «корыстные интересы» ливанских денежно-кредитных организаций, которые застопорили судебные проверки в отношении Центробанка и его бывшего управляющего Рияда Саламе, которого преследует прокуратура Франции за отмывание денег.

Также критике подверглись должностные лица, препятствующие проведению разбирательства по делу о взрыве в порту Бейрута. Резолюция повторила требования правозащитных организаций и членов семей погибших о создании международной и независимой комиссии, которая будет уполномочена провести все необходимые процедуры для поиска виновных.

Эти призывы обусловлены тем, что судебные органы Ливана за год оказались не в состоянии привлечь виновных из-за противодействия правительства следствию. В частности, несколько дней назад страну покинул экс-премьер республики Хасан Диаб, избежав допроса, назначенного на 20 сентября, а накануне судья Тарек Битар выдал ордер на арест бывшего министра транспорта Юсефа Фенианоса, который также не прибыл на слушание.

«Мы призываем все государства-члены ЕС, а также Великобританию и Швейцарию, действовать совместно и внести в санкционный список коррумпированных чиновников высокого уровня, которые препятствуют расследованию взрыва и реализации плана восстановления. Мы должны заморозить их активы и запретить поездки ключевых политических фигур на уровне Евросоюза. Мы должны прислушаться к ливанскому народу», — сказал Грудлер.

Помимо этого, резолюция призывает к своевременному проведению парламентских выборов в Ливане, запланированных на май 2022 года, и созданию международной гуманитарной миссии под эгидой ООН для справедливого и эффективного распределения помощи в республике.

Ранее, в конце июля, ЕС разработал правовую основу, позволяющую вводить санкции против ливанских коррупционеров и чиновников, препятствующих формированию нового правительства. Через месяц после этого назначенный премьер-министром Ливана Наджиб Микати смог достичь консенсуса с президентом Мишелем Ауном о составе нового кабмина. Принятая Евросоюзом резолюция стала переходом к жестким действиям в отношении руководства республики после безуспешных попыток добиться реформ путем диалога с чиновниками.

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