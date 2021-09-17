ЕС одобрил введение санкции против политиков Ливана из-за коррупции

Бейрут, 17 сентября. Европарламент принял резолюцию о введении санкций против ливанских чиновников, которые обвиняются в коррупции и препятствуют расследованию дела о взрыве в порту столицы республики. Документ, принятый 16 сентября 571 голосом из 681, осуждает политические партии Ливана за бездействие на фоне тяжелейшего экономического кризиса, который привел к гуманитарной катастрофе в стране.

Инициатором резолюции стал парламентарий Кристоф Грудлер из блока «Обновление Европы», который призвал ЕС усилить давление на политических лидеров в Ливане, лишь через год после отставки кабмина сумевших сформировать новый.

«Мы знаем, кто несет ответственность за политический и экономический кризис: все фракции, большинство министерств, многие коррумпированные депутаты. Мы лишь черным по белому расписали все то, что знает каждый ливанец», — заявил Грудлер журналистам.

В частности, резолюция осуждает отклонение властями республики «плана спасения», который был предложен предыдущим правительством и одобрен Международным валютным фондом (МВФ). Причиной отказа члены ЕС назвали «корыстные интересы» ливанских денежно-кредитных организаций, которые застопорили судебные проверки в отношении Центробанка и его бывшего управляющего Рияда Саламе, которого преследует прокуратура Франции за отмывание денег.

France opens probe into personal wealth of Lebanon’s central bank chief https://t.co/OJVAKlDPw9 pic.twitter.com/otx29ZLpNt — FRANCE 24 English (@France24_en) June 6, 2021

Также критике подверглись должностные лица, препятствующие проведению разбирательства по делу о взрыве в порту Бейрута. Резолюция повторила требования правозащитных организаций и членов семей погибших о создании международной и независимой комиссии, которая будет уполномочена провести все необходимые процедуры для поиска виновных.

Эти призывы обусловлены тем, что судебные органы Ливана за год оказались не в состоянии привлечь виновных из-за противодействия правительства следствию. В частности, несколько дней назад страну покинул экс-премьер республики Хасан Диаб, избежав допроса, назначенного на 20 сентября, а накануне судья Тарек Битар выдал ордер на арест бывшего министра транспорта Юсефа Фенианоса, который также не прибыл на слушание.

Wanted former Public Works Minister Youssef Fenianos, whom an arrest warrant was issued for yesterday after he failed to show up for questioning in relation to the Beirut port explosion probe, claimed that he is the victim of “great injustice” in the case.https://t.co/QQlq79PKAL — L'Orient Today (@lorienttoday) September 17, 2021

«Мы призываем все государства-члены ЕС, а также Великобританию и Швейцарию, действовать совместно и внести в санкционный список коррумпированных чиновников высокого уровня, которые препятствуют расследованию взрыва и реализации плана восстановления. Мы должны заморозить их активы и запретить поездки ключевых политических фигур на уровне Евросоюза. Мы должны прислушаться к ливанскому народу», — сказал Грудлер.

Помимо этого, резолюция призывает к своевременному проведению парламентских выборов в Ливане, запланированных на май 2022 года, и созданию международной гуманитарной миссии под эгидой ООН для справедливого и эффективного распределения помощи в республике.

Ранее, в конце июля, ЕС разработал правовую основу, позволяющую вводить санкции против ливанских коррупционеров и чиновников, препятствующих формированию нового правительства. Через месяц после этого назначенный премьер-министром Ливана Наджиб Микати смог достичь консенсуса с президентом Мишелем Ауном о составе нового кабмина. Принятая Евросоюзом резолюция стала переходом к жестким действиям в отношении руководства республики после безуспешных попыток добиться реформ путем диалога с чиновниками.