Девятилетняя дочь Кристины Орбакайте появилась в новом клипе матери

Москва, 17 сентября. Знаменитая певица Кристина Орбакайте сняла свою девятилетнюю дочь Клавдию Земцову в новом клипе на песню «Сон во сне».

Исполнительница сообщила о выходе музыкального видео на своей странице в Instagram. По словам Орбакайте, в песне она повествует о личном и о своей жизни.

«Только истинная любовь, подобная сказочному сну, дарит счастье продолжения в детях…» — пояснила певица.

Как отметила исполнительница, любой, познавший счастье беззаветной любви, не останется равнодушным к нотам трека «Сон во сне». Полная версия клипа на песню вышла на YouTube-канале Орбакайте.

На кадрах певица позирует в разных нарядах, а иногда на экране появляется ее дочь в темно-зеленом платье в пол с шифоновым шлейфом. Поклонники отметили внешнее сходство девочки со звездной матерью.

«Бесконечно талантлива, красива, неповторима!!! Клавочка очень похожа на маму!»; «Неожиданно и очень приятно увидеть Клавочку!»; «Вы очень красивая, особенно интересно сделан переход от вас к Клавочке! Здорово, стильно и красиво! Клава — вылитая вы!» — написали восхищенные комментаторы.

Кристина Орбакайте иногда показывает дочь на своей странице в Instagram. Например, певица публиковала в Stories видео, на котором девочка танцует под хит матери.