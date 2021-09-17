Тунисская партия «Ан-Нахда» призвала к национальному диалогу для выхода из кризиса

Тунис, 17 сентября. Тунисское политическое движение «Ан-Нахда» сообщило, что решить сложившийся в стране кризис возможно только через «всеобъемлющий национальный диалог», а также призвало к отмене «исключительного положения», введенного президентом Каисом Саидом в конце июля.

Об этом говорится в заявлении партии, подписанном ее председателем Рашидом Ганнуши, по итогам заседания исполнительного аппарата. В Тунисе действуют чрезвычайные меры, принятые главой республики 25 июля 2021 года. Они предусматривают заморозку работы парламента, снятие иммунитета с депутатов и отставку премьер-министра Хишама Машиши. Во временно бездействующем законодательном органе представители «Ан-Нахды» занимают 53 места из 217 имеющихся.

Члены движения призвали также оставаться верными климату «проведения крупных реформ, открытия политического горизонта и возвращения власти народу». Затронув вопрос о возможном внесении поправок в Основной закон государства, партия заявила, что «Конституция 2014 года представляла собой общественный договор, пользовалась широким одобрением народа и являлась результатом национального диалога, который повысил статус Туниса».

«Необходимо ускорить завершение исключительной ситуации, прекратить заморозку парламента и назначить человека, которому поручено сформировать законное правительство, способное справиться с трудными экономическими и социальными условиями», — добавила «Ан-Нахда» в своем заявлении.

По мнению партии, «Конституция включает механизмы для внесения в нее поправок изнутри, для чего необходим консенсус между всеми структурами власти и представителями гражданского общества». В недавнем телевизионном интервью советник президента Туниса Валид аль-Хаджам сказал, что «в тексте Основного закона 2014 года регламентируется политическая система, которая более неосуществима».

Касаясь вопроса границы с Ливией, закрытой с 8 июля, движение подтвердило «глубину братских, исторических и стратегических отношений между двумя народами», а также подчеркнуло недопустимость нарушения контактов с соседним государством, призвав ускорить открытие контрольно-пропускных пунктов для свободного перемещения людей и товаров.

Одновременно руководство Туниса объявило о возобновлении с 17 сентября работы всех КПП на границе с Ливией. Запрет на наземное перемещение действовал в связи с опасной ситуацией в сфере здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.