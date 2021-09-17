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Экс-биатлонист Васильев призвал изменить подход к футболу в России
Спорт
Экс-биатлонист Васильев призвал изменить подход к футболу в России
Prt Scr youtube.com  /  Федерация биатлона

Москва, 17 сентября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, как преодолеть кризис российского футбола.

Российские клубы на этой неделе неудачно стартовали в еврокубках, завоевав всего одно очко в трех матчах. Бывший биатлонист Дмитрий Васильев в интервью Sport24 заявил, что для улучшения результатов в РФ необходимо полностью изменить подход к футболу. По его мнению, ситуация не изменится в лучшую сторону, пока клубы будут существовать за счет государства.

«Наши футболисты — иждивенцы, мы их растим за счет бюджетных денег. Если бы футбол был отдан на откуп бизнесу, то складывались естественные условия и повысилась бы реальная конкуренция. А не как сейчас — тащат за уши наших игроков и платят огромные деньги непонятно кому», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.

Следующие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы клубы РПЛ проведут в конце сентября. На данный момент Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал игру иностранных футболистов клубов РПЛ. Он назвал спортсменов гастарбайтерами.

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