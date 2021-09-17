В Сальвадоре представили новый проект Конституции

Сан-Сальвадор, 17 сентября. Вице-президент Сальвадора Феликса Уллоа представил новый проект Конституции и вручил его президенту Найибу Букеле. Торжественная церемония прошла в официальной резиденции главы страны в Сан-Сальвадоре.

«Миссия выполнена. Следующие поколения будут наслаждаться той новой страной, разработанной в этом проекте, который сегодня отказываются признавать ретрограды. Спасибо президенту за это наследие, за этот первый шаг в новой истории», — написал Уллоа у себя на странице в Twitter.

Misión cumplida. Las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país, diseñado en este estudio, que hoy las fuerzas retrógradas y los voceros del estatus quo se niegan a reconocer.



Gracias Presidente @nayibbukele por ese legado, por este primer paso, en la nueva Historia. pic.twitter.com/M74PRDuqSk — Félix Ulloa (@fulloa51) September 16, 2021

Проект предполагает в общей сложности 215 поправок. Среди них есть как точечные изменения уже существующих законов, так и появление семи новых и отмена 18 старых. Среди главных нововведений — введение референдума для принятия поправок, то есть изменение самого процесса реформирования основного закона, а также увеличение президентского срока до 6 лет (в настоящее время — 5 лет).

Также планируется сокращение Счетной палаты, она станет частью нового органа Главной контрольной палаты Нации. Будут добавлены новые права сальвадорцев, среди них право на достойную смерть, воду, воздух и пожертвование органов.

Новая Конституция предполагает ликвидацию Высшего избирательного суда Сальвадора (TSE), его функции распределят между Национальным институтом выборов и Избирательной палатой.

Критика

Проект столкнулся с волной критики. Так исполнительный директор организации Cristosal Ноа Буллок отметил, что эти реформы могут открыть дверь для однопартийной системы и развязать руки Букеле.

«Законопроект ясно указывает на то, что цель состоит в том, чтобы нормализовать и оставить в Конституции однопартийную систему правления, которая имеет очень сильный контроль над другими институтами», — сказал он.

Также многие сальвадорские юристы отмечают, что проект конституции «незаконен» и многие предложения «непонятны».

«Это незаконный проект, вышедший из президентского дома, который не имеет полномочий для продвижения конституционной реформы. Другой очень серьезной проблемой этого процесса является неясность, с которой он представлен», — сказал президент организации «Гражданских действий» Умберто Саенс.

Origen de reformas a Constitución es “ilegal” y opaco dicen abogados https://t.co/Vx12F3mPe2 via @elsalvadorcom — Oscar Lopez (@SomosElOjo) August 2, 2021

В начале сентября в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента.