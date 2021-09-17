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Египет построит четыре плотины в Южном Судане
Весь мир
Египет построит четыре плотины в Южном Судане
Prt Scr youtube.com  /  Техно

Каир, 17 сентября. Египет построит четыре плотины в Южном Судане. Реализация проекта проходит в рамках меморандума о взаимопонимании, заключенного между государствами еще в 2016 году.

Двустороннее сотрудничество со странами бассейна Нила является основным направлением внешней политики республики под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Одну из главных ролей в этой стратегии играет министерство водных ресурсов и ирригации.

Представители ведомства ведут активную работу по налаживанию партнерства со странами Африканского континента. Они заключили соглашение с Южным Суданом по возведению нескольких дамб, направленных на хранение дождевой воды для питья, животноводства и домашнего использования.

Египет построит четыре плотины в Южном Судане
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Реализация проекта проходит в два этапа. Первый подразумевает строительство плотин мощностью 30 тысяч кубометров на каждую в населенных пунктах Тондж и Гогриаль. Закладка фундамента уже началась.

Что касается возведения двух других дамб, то они еще находятся на стадии согласования. Каир и Джуба ведут переговоры по организации поездки в штат Восточная Экватория для выбора предлагаемых участков в провинции большая Кибутия и сбора необходимых данных и информации для реализации этого этапа.

Специалисты изучат ландшафт и постараются найти оптимальное место для строительства плотин. После этого стороны обязаны решить все административные протоколы, что позволит заложить фундамент.

Египет построит четыре плотины в Южном Судане
ru.wikipedia.org / Общественное достояние  / 

Египет активно помогает Южному Судану в развитии. В 2015 году в рамках партнерских соглашений в Джубе создана лаборатория анализа качества воды. Также более 200 специалистов направлены в Каир для повышения квалификации в различных областях, связанных с водными ресурсами и ирригацией.

Во время учебы они закончили такие факультеты, как «Комплексное управление водными ресурсами», «Методы измерения уровней и поведения», «Географические информационные системы» и «Управление подземными водами». Получив дипломы, они вернулись на родину, где сразу устроились на работу в лаборатории.

Заместитель министра иностранных дел Южного Судана Дэн Дао Дэн в конце июля заявил о намерении правительства построить большую плотину на реке Нил. По его словам, это позволит начать выработку электроэнергии.

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