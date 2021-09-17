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Генштаб ВС РФ подвел итоги российско-белорусских учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:06
Армия
Генштаб ВС РФ подвел итоги российско-белорусских учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Брест, 17 сентября. Учения «Запад-2021» продемонстрировали полную совместимость органов военного управления России и Белоруссии. Об этом сообщили замглавы Генштаба ВС РФ Сергей Истраков.

По его словам, маневры являлись финальным этапом совместной подготовки Вооруженных сил России и Белоруссии.

«Органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления. Высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач», — сказал Истраков в ходе церемонии закрытия учений.

Кроме того, замглавы Генштаба ВС РФ наградил участников маневров, продемонстрировавших лучшие результаты в ходе учений. По его словам, военнослужащие показали высокую боевую выучку и способность решать сложные тактические задачи при разных обстоятельствах.

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходили на 15 военных полигонах в России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В маневрах приняли участие порядка 200 тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысячи единиц вооружения и техники.

Учения вызвали широкий резонанс в западных СМИ. Британский таблоид Daily Express посвятил статью маневрам «Запад-2021», отметив что в ходе учений Москва продемонстрировала «два козыря» против НАТО, передает «Утро.ру».

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россия белоруссия учения запад-2021
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