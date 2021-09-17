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Эвелина Бледанс хочет «до последнего вздоха» показывать свое тело в купальнике

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:03
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс хочет «до последнего вздоха» показывать свое тело в купальнике
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 сентября. Звезда юмористической программы «Маски-шоу» Эвелина Бледанс посоветовала всем критикам, которым не нравятся ее снимки в купальнике, нажать на кнопочку «Отписаться» в Instagram.

Эвелина Бледанс в этом году отметила 52-летие. Поклонники осыпают актрису комплиментами, отмечая, что она выглядит минимум на десять лет младше. Несмотря на все теплые слова в адрес звезды, поклонники не скупятся и на критику: у многих вызывают вопросы откровенные фотографии Бледанс, которыми буквально переполнен ее Instagram-аккаунт. Сама артистка заявляет, что ее не волнует чужое мнение и она не перестанет выставлять обнаженные снимки даже через 20 лет.

По мнению Бледанс, ни одна женщина не должна ограничивать себя из-за возраста. Она отметила, что активно занимается спортом и работает над фигурой, поэтому иногда ей хочется похвастаться результатами.

«Я выставляю фотки в купальниках и буду выставлять. Надеюсь, до последнего своего вздоха будет возможность демонстрировать свое тело — я над ним работаю, горжусь и люблю», — заявила актриса в интервью «Звездачу».

Знаменитость подчеркнула, что не пойдет на поводу у пользователей Сети, которые сами живут в запретах и ограничениях. Она посоветовала всем критикам «нажать кнопочку «Отписаться» в Instagram».

Эвелина Бледанс часто выступает с критикой эйджизма. По ее словам, современные женщины остаются молодыми, энергичными и сексуальными долгое время, а поэтому стереотипы о возрасте к ним уже не применимы. На днях актриса вновь подняла эту тему, когда вступилась за свою коллегу, 42-летнюю Юлию Беретту, которую раскритиковали за роман с молодым парнем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эвелина Бледанс хочет «до последнего вздоха» показывать свое тело в купальнике
актриса внешность фигура бледанс эйджизм
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