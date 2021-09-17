Принцип бережливого производства внедряют предприятия Ростова

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Повышение производительности труда было и остается ключевым фактором экономического развития. Выпускать больше продукции за счет устранения простоев и потерь. Эти главные принципы бережливого производства взяли на вооружение 38 ростовских предприятий.

Как отмечает глава городской администрации Алексей Логвиненко, согласно общим результатам участников национального проекта «Производительность труда», рост выработки в Ростове увеличился на 46%, а запасы незавершенного производства сократились на 36%, одновременно снизив время производства продукции на 34%.

По словам Логвиненко, это не просто плановые показатели, а огромный пласт работы, включающий в себя изменение производственной культуры, рост ВВП и повышение благосостояния ростовчан.

Ранее ФАН сообщал, что Ростовская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда» с 2019 года. За это время 67 предприятий области выразили желания принять в нем участие.