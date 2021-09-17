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ЦБ РФ намерен проверить физлиц на соблюдение «антиотмывочного» законодательства

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:01
Экономика
ЦБ РФ намерен проверить физлиц на соблюдение «антиотмывочного» законодательства
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 сентября. Банк России намерен распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщил представитель Центробанка Илья Ясинский.

Регулятор разрабатывает платформу с 2019 года. Она создана для того, чтобы присваивать резидентам РФ из числа юрлиц и ИП один из трех уровней «антиотмывочного» риска: низкий, средний и высокий. Документ также обяжет банки ввести процедуры внутреннего контроля, которые должны относить клиентов к одной из этих групп в случае проведения подозрительных операций. Госдума приняла соответствующий законопроект в июне этого года.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский рассказал, что после того, как платформа «Знай своего клиента» будет опробована на юрлицах и ИП, ее могут распространить и на обычных граждан. При этом он отметил, что физлицо — более тонкая категория, поэтому на совершенствование платформы после ее запуска уйдет более года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что текущая ситуация на рынке потребкредитования создает предпосылки для переходя регулятора к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд. Она подчеркнула, что ЦБ примет такие меры сразу, как получит соответствующие полномочия.

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Все новости / Экономика / ЦБ РФ намерен проверить физлиц на соблюдение «антиотмывочного» законодательства
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