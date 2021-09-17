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Психолог Трофимова прокомментировала поступок рэпера, который вживил в голову золотые цепи
Шоу-бизнес
Психолог Трофимова прокомментировала поступок рэпера, который вживил в голову золотые цепи
Prt Scr youtube.com  /  Dan Sur

Москва, 17 сентября. Психолог Екатерина Трофимова высказалась о необычном поступке мексиканского рэпера Dan Sur, вживившего золотые цепи под кожу головы.

Многие представители рэп-индустрии стремятся выделиться экстравагантным внешним видом. Помимо Dan Sur, таким примером служит американский исполнитель Lil Uzi Vert, который имплантировал в лоб бриллиант на 10 каратов.

По мнению Трофимовой, на подобные изменения внешности рэперов толкает желание выделиться. Сообщество, приверженное популярному музыкальному стилю, всегда было ярким благодаря одежде, аксессуарам и татуировкам, напомнила психолог.

«Сегодня, когда уже все тело покрыто пирсингом и наколками, волосы и ногти покрашены, тату перебрались на лицо, новая волна — это инкрустация», — считает эксперт.

Как отметила специалист в комментарии телеканалу «360», татуировки, пирсинг и другие яркие детали внешности играют роль маски, одновременно защищающей, отпугивающей и привлекающей. В характере людей, выбирающих украшения, подобные вживленным в кожу головы цепям, наблюдаются нотки истеричности и эмоциональность, полагает Трофимова.

Напомним, Dan Sur имплантировал в кожу головы несколько десятков цепей, некоторые из которых инкрустированы бриллиантами. Рэпер надеется, что больше никто не решится на создание такой же прически, как у него.

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Все новости / Шоу-бизнес / Психолог Трофимова прокомментировала поступок рэпера, который вживил в голову золотые цепи
рэпер цепи волосы
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