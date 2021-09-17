Донбасс сегодня: выборы под звуки артиллерии, ВСУ ранили трех мирных жителей Донецка

Донбасс, 17 сентября. Трое мирных жителей получили ранения в ДНР в результате ударов тяжелых минометов ВСУ по жилому району. Армия Киева устроила самообстрел под Луганском и обвинила ЛНР в агрессии против Украины. Киевские силовики планируют серию провокаций в Донбассе во время выборов в РФ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины. Применялись гранатометы и тяжелые 120-мм минометы. Под огнем оказались районы Ленинского, Веселого, Сигнального и Еленовки. В последней снаряд угодил в дом, где находились двое маленьких детей, включая годовалого младенца. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. В поселке разрушены три жилых дома, поврежден один автомобиль, еще один уничтожен. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел, под огонь автоматических станковых гранатометов попал поселок Калиново. Жертв и разрушений нет.

Армия Киева готовит провокации в Донбассе в дни выборов

На усиленный режим несения службы переведены подразделения украинской армии, задействованные в зоне гражданского конфликта в Донбассе. Такие данные озвучили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. В Народной милиции рассказали, что противник готовится усилить провокации во время выборов в Государственную думу РФ. Избирателями впервые стали и жители республик Донбасса с российским гражданством.

Усиленный режим несения службы контролирует главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который ранее прибыл в зону Операции объединенных сил для выяснения причин массовых небоевых потерь в армии и большого количества дезертиров. Кроме того, в прифронтовых районах разведка луганчан отмечает нахождение разведывательных групп киевских силовиков, а также представителей националистического формирования «Азов».

Федеральное агентство новостей /

Трое мирных жителей ДНР получили ранения

Предупреждение луганской разведки о готовящихся украинскими силовиками провокациях прозвучало в четверг, а уже в пятницу в результате обстрелов армией Киева столицы ДНР ранения получили сразу трое мирных жителей Донецка. Били «освободители» по жилому району из 120-мм минометов.

В результате массированного обстрела ранения получили трое мужчин 1987, 1963, 1991 годов рождения. Также повреждены семь жилых домов. В оборонном ведомстве ДНР корреспонденту ФАН рассказали, что вынуждены были открыть ответный огонь. В результате украинские вооруженные формирования понесли потери. Конкретные цифры будут известны позже.

ВСУ устроили самообстрел под Луганском

Информация украинских СМИ о ранении руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Луганской области якобы в результате обстрела Народной милицией ЛНР не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ФАН заявили в оборонном ведомстве республики и рассказали, что на самом деле произошло.

Напомним, что в четверг, 16 сентября, украинская сторона в переговорном процессе потребовала срочного созыва внепланового заседания контактной группы, на котором предложила разобрать «акт агрессии» луганчан. При этом на конструктивные предложения Луганска ответов от киевлян не последовало. В республике заявили, что расстояние от места падения 82-мм мины, якобы выпущенной защитниками ЛНР, до ближайших позиций Народной милиции значительно превышает дальность поражения указанным типом боеприпаса.

В республике делают однозначный вывод, что акция, проведенная украинскими силовиками с местными властями и СМИ, — постановка, направленная на создание повода для обвинения ЛНР в ударе по гражданским и объектам инфраструктуры. При этом для правдоподобности своей версии украинские силовики осуществили самообстрел, последствия которого и выдали за агрессию республики.