Новый ракетный корабль проекта «Буян-М» спустили на воду в Зеленодольске

Зеленодольск, 17 сентября. Малый ракетный корабль «Град» проекта 21 631 «Буян-М» был спущен на воду в Татарстане на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В заявлении пресс-службы отмечается, что с завершением работ над кораблем зеленодольских судостроителей поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов. Он передал корабелам слова главкома Военно-морского флота РФ Николая Евменова, который выразил уверенность в высоком качестве нового судна.

«Корабли проекта 21 631 на деле доказали свою высокую эффективность, действуя в составе ВМФ. Их характеристики проверены на практике. Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21 631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил», — говорится в поздравлении Евменова.

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