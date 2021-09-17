Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 20:10
20:09
Хорошие новости России
Российские ученые предложили новый способ получения перламутра из отходов
20:04
Армия
Генштаб ВС РФ подвел итоги российско-белорусских учений «Запад-2021»
20:03
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс хочет «до последнего вздоха» показывать свое тело в купальнике
20:02
Общество
Французский наблюдатель указал на прозрачность выборов в Госдуму в Ростовской области
20:01
Экономика
ЦБ РФ намерен проверить физлиц на соблюдение «антиотмывочного» законодательства
20:00
Общество
На Дону может исчезнуть товарное рыбоводство
20:00
Общество
Боливийские альпинистки сыграли в футбол на высоте 6000 метров
19:56
Происшествия
Пожилая россиянка скончалась на Кипре после купания
19:52
Общество
Как выбрать профессию по душе, если не знаешь, чего хочешь: советы эксперта
19:52
Общество
«Проект Ч» в Крыму показал настоящих героев, о которых не знают в «мире лайков»
Все новости

Новый ракетный корабль проекта «Буян-М» спустили на воду в Зеленодольске
Армия
Новый ракетный корабль проекта «Буян-М» спустили на воду в Зеленодольске
facebook.com  /  Пресс-служба ВМФ России

Зеленодольск, 17 сентября. Малый ракетный корабль «Град» проекта 21 631 «Буян-М» был спущен на воду в Татарстане на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В заявлении пресс-службы отмечается, что с завершением работ над кораблем зеленодольских судостроителей поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов. Он передал корабелам слова главкома Военно-морского флота РФ Николая Евменова, который выразил уверенность в высоком качестве нового судна.

«Корабли проекта 21 631 на деле доказали свою высокую эффективность, действуя в составе ВМФ. Их характеристики проверены на практике. Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21 631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил», — говорится в поздравлении Евменова.

Ранее сообщалось, что большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» завершила государственные испытания в Балтийском море: субмарина смогла успешно выполнить тестовые глубоководные погружения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новый ракетный корабль проекта «Буян-М» спустили на воду в Зеленодольске
минобороны рф вмф рф буян-м корабль град
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru