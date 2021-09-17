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Сирийские СМИ: Путин мог раскритиковать Асада на встрече в Москве
Весь мир
Сирийские СМИ: Путин мог раскритиковать Асада на встрече в Москве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

На этой неделе сирийский президент Башар Асад приехал в Москву для встречи с главой России Владимиром Путиным. На официальном сайте российского лидера была приведена стенограмма мероприятия. Политики обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия: борьбу с терроризмом, восстановление Сирийской Арабской Республики (САР), возвращение беженцев и другие темы.

Данная поездка сирийского руководителя не анонсировалась заранее, так что у разного рода экспертов возник вопрос о том, зачем двум лидерам была нужно было проводить столь неожиданные переговоры.

По данным сирийских СМИ, ссылающихся на близких к правительству Дамаска источников, в ходе длительной двусторонней беседы российский президент негативно оценил некоторые аспекты работы правительства САР. Сообщается, что Путин раскритиковал коллегу за отсутствие реальных изменений в стране.

Так, в настоящее время в стране все еще сохраняется высокий уровень коррупции. При этом правительство не демонстрирует целенаправленных усилий по борьбе с этим явлением — виновные в финансовых правонарушениях зачастую не привлекается ни к какой ответственности. Это понижает доверие к действующей сирийской власти.

Другой важный аспект заключается в том, что Башар Асад до сих пор не смог выполнить обещаний, которые дал своему народу несколько лет назад. Это дискредитирует Дамаск, а также противоречит интересам России, которая является ключевым партнером Сирии.

Кроме того, в настоящее время сирийское руководство нередко принимает решения, не приводящие к улучшению жизни простых граждан — страна до сих пор не может встать на путь, ведущий к выходу их экономического кризиса.

Сирийские источники расценивают критику со стороны Владимира Путина как угрозу прекращения со стороны Москвы дальнейшей поддержки Сирии, если ситуация в стране коренным образом не изменится. Это в свою очередь может существенно ослабить позиции Башара Асада, который не сможет далее удерживать свою власть.

На этом фоне по возвращению в Дамаск сирийский лидер созвал срочное заседание кабинета министров, на котором пообещал провести серьезные кадровые перестановки.

Сирийские СМИ обеспокоены критикой Владимира Путина в адрес Башара Асада
Федеральное агентство новостей  / 

Арабский политолог Амджад Мааруф предположил, что данный ход не спасет ситуацию, поскольку проблема кроется не столько в правительстве, сколько в политике самого руководителя страны.

Эксперт считает, что раздражение со стороны РФ вызывает упрямство главы Сирии, препятствующего процессу разработки глобальных конституционных реформ, которые и могут улучшить ситуацию в стране.  

Сирийские аналитики уверены, что из-за систематических проблем Дамаска терпение Москвы иссякает — доверие к Асаду снижается, так что теперь ему предстоит приложить большие усилия ради сохранения жизненно важного для сирийцев союза.

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