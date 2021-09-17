Сирийские СМИ: Путин мог раскритиковать Асада на встрече в Москве

На этой неделе сирийский президент Башар Асад приехал в Москву для встречи с главой России Владимиром Путиным. На официальном сайте российского лидера была приведена стенограмма мероприятия. Политики обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия: борьбу с терроризмом, восстановление Сирийской Арабской Республики (САР), возвращение беженцев и другие темы.

Данная поездка сирийского руководителя не анонсировалась заранее, так что у разного рода экспертов возник вопрос о том, зачем двум лидерам была нужно было проводить столь неожиданные переговоры.

Syrian President Bashar al-Assad paid a surprise visit to Moscow on 13 September where he met with his Russian counterpart Vladimir Putin.



During their meeting, Putin criticized the ongoing presence of foreign troops in the Arab nation, telling Assad:https://t.co/brZePSJFiX pic.twitter.com/jr7ZLlNMRN — The Cradle (@TheCradleMedia) September 15, 2021

По данным сирийских СМИ, ссылающихся на близких к правительству Дамаска источников, в ходе длительной двусторонней беседы российский президент негативно оценил некоторые аспекты работы правительства САР. Сообщается, что Путин раскритиковал коллегу за отсутствие реальных изменений в стране.

Так, в настоящее время в стране все еще сохраняется высокий уровень коррупции. При этом правительство не демонстрирует целенаправленных усилий по борьбе с этим явлением — виновные в финансовых правонарушениях зачастую не привлекается ни к какой ответственности. Это понижает доверие к действующей сирийской власти.

Syrian Minister of Trade admits to corruption of supply monitors [NPA Syria]https://t.co/qTEKhkjV7v — Rojname News English (@ROJNAME_english) September 15, 2021

Другой важный аспект заключается в том, что Башар Асад до сих пор не смог выполнить обещаний, которые дал своему народу несколько лет назад. Это дискредитирует Дамаск, а также противоречит интересам России, которая является ключевым партнером Сирии.

Кроме того, в настоящее время сирийское руководство нередко принимает решения, не приводящие к улучшению жизни простых граждан — страна до сих пор не может встать на путь, ведущий к выходу их экономического кризиса.

The ongoing conflict in #Syria has triggered a major economic crisis. Opportunities for work are incredibly scarce.



By donating to our #Livelihoods projects, you can provide families in need with a vital source of income.



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Сирийские источники расценивают критику со стороны Владимира Путина как угрозу прекращения со стороны Москвы дальнейшей поддержки Сирии, если ситуация в стране коренным образом не изменится. Это в свою очередь может существенно ослабить позиции Башара Асада, который не сможет далее удерживать свою власть.

На этом фоне по возвращению в Дамаск сирийский лидер созвал срочное заседание кабинета министров, на котором пообещал провести серьезные кадровые перестановки.

Федеральное агентство новостей /

Арабский политолог Амджад Мааруф предположил, что данный ход не спасет ситуацию, поскольку проблема кроется не столько в правительстве, сколько в политике самого руководителя страны.

Эксперт считает, что раздражение со стороны РФ вызывает упрямство главы Сирии, препятствующего процессу разработки глобальных конституционных реформ, которые и могут улучшить ситуацию в стране.

Сирийские аналитики уверены, что из-за систематических проблем Дамаска терпение Москвы иссякает — доверие к Асаду снижается, так что теперь ему предстоит приложить большие усилия ради сохранения жизненно важного для сирийцев союза.