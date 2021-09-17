Фабио Капелло назвал причину неудачного выступления клубов РПЛ в матчах еврокубков

Москва, 17 сентября. Экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал, почему клубы РПЛ не лучшим образом выступают в еврокубковых турнирах.

Три клуба РПЛ набрали всего одно очко в стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. О причинах неудачного выступления команд в еврокубках журналистам Sport24 рассказал бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло.

«Главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — заметил итальянский специалист.

Единственным российским клубом, который не проиграл матч первого тура еврокубкового турнира, стал «Локомотив». «Железнодорожники» завершили вничью встречу с «Марселем».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал иностранных игроков, выступающих в клубах РПЛ. Он назвал спортсменов «второсортными» футболистами.