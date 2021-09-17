Максим Шугалей назвал политическим заказом задержание Франчетти в Чехии

Санкт-Петербург, 17 сентября. Задержание россиянина Александра Франчетти в Чехии является политическим заказом, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Александра Франчетти задержали чешские правоохранители в Праге по требованию Украины. Теперь решается вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в Киев, чтобы привлечь его к ответственности за участие в Крымской весне в 2014 году.

Российский социолог считает, что поведение чешского руководства может негативно отразиться на отношениях Москвы и Праги, которые в последнее время отличаются напряженностью.

«Но зачем ради Украины чехам окончательно разрывать и так сложные отношения с нашей страной? Глупо это и недальновидно. Тем более, что, не сомневаюсь, ответ России будет жестким и адекватным», — написал Шугалей в Telegram.

Глава Фонда подчеркнул, что в истории с Франчетти имеет место политический заказ, а намерение Киева арестовать гражданина России сравнимо с «охотой на ведьм».

Максим Шугалей ранее заявил, что прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру. По его мнению, Россия должна принять некую процедуру и выработать алгоритм ответных действий.