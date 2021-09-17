Грузинская шахматистка подала иск к Netflix на 5 млн долларов из-за сериала «Ход королевы»

Лос-Анджелес, 17 сентября. Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили обвинила сервис Netflix в сексизме из-за сериала «Ход королевы». Гроссмейстер требует компенсацию в 5 миллионов долларов.

Гаприндашвили является чемпионкой мира по шахматам и первая женщина, получившая звание международного гроссмейстера среди мужчин. Она заявила, что создатели мини-сериала «Ход королевы» переврали историю ради яркого и увлекательного сюжета. Шоу повествует о воспитаннице детдома Бэт Хармон, которую играет Аня Тейлор-Джой. Главная героиня подается как одна из первых шахматисток, бросившая вызов гроссмейстерам-мужчинам. В финале Хармон одерживает победу над чемпионом мира Василием Борговым. Комментатор встречи за кадром говорит, что Бэт — уникальная шахматистка, играющая на равных с мужчинами.

«Однако в России этим никого не удивишь. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла против мужчин», — говорится в заключительном эпизоде «Хода королевы».

Именно этот фрагмент стал камнем преткновения. По словам Ноны Гаприндашвили, в 1968 году, а именно в это время разворачивается сюжет сериала, она сыграла 59 партий против мужчин, включая десять гроссмейстеров. Шахматистка назвала этот эпизод в шоу «унизительным и оскорбительным». Гаприндашвили заявила, что именно она проложила путь для женщин в этом виде спорта, терпя унижения от мужчин-оппонентов, которые долгое время не воспринимали ее всерьез.

Как сообщает The New York Times, шахматистка уже подала иск к Netflix. Она считает, что создатели сериала «Ход королевы» разрушили ее спортивную репутацию, поэтому требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Представители Netflix уже сделали официальное о заявление, в котором сообщили, что будут отстаивать свою правоту в суде.

Недавно стриминговый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Ты», в котором главные герои Джо и Лав пытаются жить обычной жизнью после свадьбы.