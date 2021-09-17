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Задержанный в Воронежской области злоумышленник попал в реанимацию с ранением в голову

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:33
Происшествия
Задержанный в Воронежской области злоумышленник попал в реанимацию с ранением в голову
пресс-служба администрации Краснодарского края

Воронеж, 17 сентября. Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области и убийстве трех человек во время задержания был ранен в голову. Сейчас он находится в реанимации.

Согласно данным источника ФАН в МВД, правоохранители были вынуждены стрелять, поскольку во время задержания Виктор М. предпринял попытку сбежать. В данный мужчина находится в реанимационном отделении, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, что Виктор М. накануне из-за бытовых разногласий поссорился с соседкой. Желая отомстить, злоумышленник убил женщину и двух ее родственников. После этого, вооруженный, он приехал к зданию полиции и активировал на входе взрывное устройство, после чего скрылся с места преступления.

Кроме того, во время обысков в его автомобиле был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов. В данный момент все отправлено на экспертизу.

 

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