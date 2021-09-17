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На Дону может исчезнуть товарное рыбоводство

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 20:00
Общество
На Дону может исчезнуть товарное рыбоводство
zsro.ru  /  пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Товарное рыбоводство на Дону может оказаться на грани исчезновения, причина кроется в новых программах, которые предложили на федеральном уровне.

Сейчас нововведения только обсуждаются, но если они вступят в силу, рыба в Ростовской области подорожает в разы, поставив вопрос рентабельности частных рыбоводных хозяйств. 

Как отмечает заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, скоро будет сформирован новый вызов для донских рыбоводов, способный нарушить стабильное, устойчивое функционирование отрасли. Он заключается в обязательном оформлении документов о декларировании безопасности гидросооружений прудов.

Если подобные нововведения будут приняты, то собственников прудов, выращивающих рыбу и раков, обяжут оформлять огромный пласт документации, включая паспорта безопасности водного объекта. А это, по мнению Василенко, — большая финансовая нагрузка. 

В процессе круглого стола «Зарыбление водных объектов на территории Ростовской области: проблемы и пути решения» Вячеслав Василенко назвал новые программы реальной угрозой, способной перечеркнуть 8% производительность выращиваемой в стране прудовой рыбы.

Ранее ФАН сообщал, что на водоснабжение Ростовской области оказывает негативное влияние повышение уровня солености Азовского моря, об этом в ходе совещания по оздоровлению водного бассейна донского края, рассказал заместитель председателя ЮНЦ РАН Валерий Стахеев.

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