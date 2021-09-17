Меладзе сделал роскошный подарок Джанабаевой в честь рождения дочери

Москва, 17 сентября. Популярный певец Валерий Меладзе отблагодарил супругу Альбину Джанабаеву за рождение дочери. Артист подарил жене дорогие серьги.

Весной этого года Джанабаева родила от Меладзе третьего ребенка. У пары подрастают сыновья Константин и Лука. Теперь в их жизни появилась дочь. Девочку назвали Агатой.

«То, что она мне дарила, – это дети. А я… сейчас вот на рождение доченьки нашей Агаты я ей подарил весьма приличные сережки», — заявил исполнитель на YouTube-канале «Люкс ФМ», говоря о роскошном подарке для супруги.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в браке с 2014 года. За все годы семейной жизни они ни разу не давали поводов для грязных сплетен в свой адрес. Певец считает, что ему повезло, что он встретил такую женщину, как Альбина. По его словам, секрет счастливых отношений прост: уважение друг к другу.

«У каждого из нас есть свои тараканы, ценности и недостатки. Иногда они кажутся смешными для окружающих. Но к ним надо относиться с уважением. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства», — добавил 56-летний артист.

Перед рождением дочери супруги решили расширить жилплощадь. Артисты приобрели роскошный особняк. Новое гнездышко обошлось Меладзе и Джанабаевой в 600 миллионов рублей.