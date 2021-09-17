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Меладзе сделал роскошный подарок Джанабаевой в честь рождения дочери
Шоу-бизнес
Меладзе сделал роскошный подарок Джанабаевой в честь рождения дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 17 сентября. Популярный певец Валерий Меладзе отблагодарил супругу Альбину Джанабаеву за рождение дочери. Артист подарил жене дорогие серьги.

Весной этого года Джанабаева родила от Меладзе третьего ребенка. У пары подрастают сыновья Константин и Лука. Теперь в их жизни появилась дочь. Девочку назвали Агатой.

«То, что она мне дарила, – это дети. А я… сейчас вот на рождение доченьки нашей Агаты я ей подарил весьма приличные сережки», — заявил исполнитель на YouTube-канале «Люкс ФМ», говоря о роскошном подарке для супруги.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в браке с 2014 года. За все годы семейной жизни они ни разу не давали поводов для грязных сплетен в свой адрес. Певец считает, что ему повезло, что он встретил такую женщину, как Альбина. По его словам, секрет счастливых отношений прост: уважение друг к другу.

«У каждого из нас есть свои тараканы, ценности и недостатки. Иногда они кажутся смешными для окружающих. Но к ним надо относиться с уважением. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства», — добавил 56-летний артист.

Перед рождением дочери супруги решили расширить жилплощадь. Артисты приобрели роскошный особняк. Новое гнездышко обошлось Меладзе и Джанабаевой в 600 миллионов рублей.

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подарок меладзе джанабаева
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