Нефтяные порты на востоке Ливии возобновили работу после прекращения протестов

Триполи, 17 сентября. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила об окончании сидячих забастовок, в результате которых на время остановилась работа ряда терминалов на востоке страны. Главным требованием демонстрантов стало трудоустройство молодежи в регионе.

«Экспорт сырья из портов Ас-Сидра и Рас-Лануф возобновился после прекращения протестов, продолжавшихся в течение нескольких дней», — говорится в сообщении ННК.

За сутки до этого корпорация объявила также о завершении пикета на территории терминала Аль-Харика, который вернулся к работе при аналогичных обстоятельствах. Организация посчитала требования демонстрантов «законными», однако выразила замечание по поводу негативных последствий подобных акций.

В своем заявлении ННК добавила, что протесты окончились после того, как ее президент Мустафа Саналла пообщался с «высокопоставленными чиновниками и шейхами региона». Те в свою очередь тотчас вмешались, чтобы положить конец сидячей забастовке, и призвали молодежь принять участие в программах подготовки и повышения квалификации в предстоящий период.

Местные жители в течение нескольких последних дней держали под контролем порты на востоке страны, препятствуя их деятельности и требуя предоставить им рабочие места на геологоразведочных участках. Главные терминалы Ливии расположены на территории так называемого нефтяного полумесяца. В него входят пять основных гаваней: Брега, Рас-Лануф, Ас-Сидра, Аль-Харига и Зуэйтина.

По данным Центрального банка, страна понесла за последние годы более 100 млрд долларов убытков вследствие регулярного закрытия портов и месторождений на фоне протестов сотрудников и безработной молодежи. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и пытается вернуть прежний уровень производства после десятилетней гражданской войны. В результате подписания перемирия в октябре 2020 года и отмены корпорацией форс-мажорной ситуации на объектах добыча быстро восстановилась, увеличившись с 300 тыс. до примерно 1,3 млн баррелей в день, что все еще ниже средних показателей, зафиксированных в 2011-м.