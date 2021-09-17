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Российские космонавты на МКС проголосовали на выборах в Государственную думу
Политика
Российские космонавты на МКС проголосовали на выборах в Государственную думу
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 17 сентября. Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции Олег Новицкий и Петр Дубров приняли участие в голосовании на выборах в Государственную думу.

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», космонавты смогли воспользоваться разными способами осуществления своего избирательного права.

«Дубров воспользовался правом голосования через доверенное лицо на Земле, которым стал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко», — говорится в сообщении.

В свою очередь Новицкий отдал свой голос в онлайн-режиме через официальный портал мэра и правительства города Москвы.

Ранее заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев отметил, что явка на электронном дистанционном голосовании к середине первого дня выборов составила не менее 40%.

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