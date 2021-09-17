Часто случается, что в своей профессиональной деятельности люди занимаются вовсе не тем, чем бы им хотелось. Вполне логично, что при этом у них не получается хорошо зарабатывать и проявлять себя, лишь при определенном стечении обстоятельств они принимают решение заняться другим видом деятельности и вскоре обретают как самореализацию, так и, что немаловажно, достойную оплату за свой труд. Не тратить понапрасну время в поисках себя поможет правильный выбор профессии, который, как известно, начинается еще со школьной скамьи. Действительно ли можно выбрать профессию по душе в раннем возрасте? Как сделать это, если совсем ничего не хочется? Как не стоит выбирать профессию? На эти и другие вопросы отвечает наш эксперт — психолог, коуч Элена Гамаюн.

Фото из личного архива Элены Гамаюн /

Как понять какую профессию лучше выбрать, если не уверен, чего хочешь?

«Не знаю, как выбрать профессию» — это, скорее, отговорка, используемая некоторыми подростками, чтобы переложить ответственность на школу, родителей, обстоятельства. В современных условиях существует немало вполне рабочих алгоритмов для познания самого себя. Первым делом следует проанализировать, какие профессии наиболее востребованы и отказаться от таких распространенных стереотипов, как, например, «чем сложнее профессия — тем выше доход». Сегодня уже никого не удивишь, что троечник без высшего образования может заработать значительно больше, чем обладатель красного диплома. Также необходимо четко отделить детские мечты от реальности. К примеру, не каждая выпускница театральной студии сможет стать кинодивой с внушительными гонорарами. И, безусловно, следует честно ответить самому себе на вопрос, можно ли превратить в профессию то, чем нравится заниматься уже сейчас.

Как не стоит выбирать профессию?

Многие при выборе будущей профессии ориентируются на престижность учебного заведения или даже удобство его расположения. Другие повинуются мнению большинства, поступая в тот или иной вуз, как говорится, за компанию с друзьями и одноклассниками. Кто-то, наоборот, пытается следовать собственным детским мечтам. Однако все эти факторы учитывать не стоит. Вместо этого следует взять ориентир на реальные навыки и умения, вкусы и предпочтения, а также попытаться оценить, будет ли заработная плата на выбранной должности удовлетворять личные потребности: хватит ли денег на то, чтобы реализовать мечты и планы, создать семью, не зависеть от родителей и т. д.

Федеральное агентство новостей /

Как родители могут помочь с профориентацией?

Как правило, вопрос о выборе профессии приходит к ребенку в возрасте 14-15 лет, когда он уже задумывается о том, что нужно куда-то поступать. В этот же период, а иногда и гораздо раньше, о профориентации своего чада начинают думать и родители.

«Самое важное при этом — не навязывать ребенку свою точку зрения, потому что когда маме или папе кажется, что ребенок будет, к примеру, хорошим экономистом, а дочка имеет явную склонность к медицине и психологии, то будет достаточно глупо портить ребенку жизнь, — считает Элена Гамаюн. — В моей практике есть немало случаев, когда люди, уже будучи взрослыми, переучивались с тех профессий, которые навязали им родители».

А вот то, что действительно зависит от родителей — это всестороннее развитие ребенка. Он должен попробовать совершенно разные виды деятельности: и творчество, и гуманитарные науки, и точные дисциплины, и спорт.

«Предоставьте ребенку такую возможность, чтобы он узнал, что у него получается хорошо, а что — не очень. И, конечно же, наблюдайте за ним с самого раннего детства, отмечайте, что ему нравится, что его вдохновляет. А уже потом смотрите за его успехами, анализируйте, что ему лучше всего удается в школе, уже к 3-5 классам это становится понятно. А уже в старших классах задача родителя — направить ребенка на специальное тестирование на профориентацию и стрессоустойчивость», — добавляет эксперт.

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Как выбрать профессию подростку по душе с помощью теста?

Среди распространенных тестов на профориентацию можно выделить следующие:

тест по соционике позволит определить психотип личности и ее склонность к тем или иным наукам;

опросник Джона Холланда представляет собой таблицу с профессиями, которые тестируемый также выбирает в соответствии со своим типом личности;

дифференциально-диагностический опросник Евгения Климова относит человека в одну из категорий — например, человек-природа или человек-техника;

матрица выбора профессии действует по принципу таблицы: тестируемый выбирает наиболее привлекательное для него направление деятельности, а затем находит пересечение.

Существуют и несколько нетрадиционные методы тестирования — это, к примеру, нумерологическая матрица профессий, которая также дает четкое представление о том, что человек хочет и может делать.