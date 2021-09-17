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Наоми Кэмпбелл заменила принца Гарри и его супругу в благотворительном фонде

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 19:09
Общество
Наоми Кэмпбелл заменила принца Гарри и его супругу в благотворительном фонде
instagram.com  /  @naomi

Лондон, 17 сентября. Супермодель Наоми Кэмпбелл стала послом королевского фонда стран Содружества (QCT). На этом посту звезда подиумов заменила принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Королева Елизавета II назначила своего внука, принца Гарри, президентом фонда стран Содружества в 2018 году. Чуть позже к герцогу Сассекскому присоединилась и Меган Маркл в качестве вице-президента, когда они поженились. После того как пара объявила о сложении королевских обязанностей, им пришлось покинуть и QCT. Несмотря на гнев жителей Британии, члены благотворительной организации активно вступались за супругов и уверяли, что они помогли «привести фонд в готовность к следующему этапу».

Место принца Гарри и Меган Маркл в организации заняла модель Наоми Кэмпбелл, которая работала со многими международными благотворительными компаниями. В четверг, 16 сентября, в Hotel Cafe Royal прошла торжественная церемония назначения, где звезда подиумов выступила с речью. Она отметила, что является наследницей немногочисленного ямайского народа, поэтому для нее приглашение в QCT — огромная честь и привилегия.

«Я росла, слушая о Содружестве, и никогда не думала, что когда-нибудь буду иметь какое-либо отношение к Содружеству, но я знаю, как гордились моя бабушка и мои двоюродные бабушки и дедушки тем, что были частью Содружества, будучи ямайцами», — сказала Кэмпбелл.

Принц Гарри и его супруга продолжают заниматься благотворительностью, несмотря на сложение королевских обязанностей. После переезда в Калифорнию они организовали фонд Archewell. Благодаря своей активной общественной деятельности герцоги Сассекские вошли в список самых влиятельных персон 2021 года по версии журнала Time.

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