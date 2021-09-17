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Около тысячи женщин примут участие в выборах в парламент Ирака
Весь мир
Около тысячи женщин примут участие в выборах в парламент Ирака
Global Look Press  /  Berci Feher/ZUMAPRESS.com

Багдад, 17 сентября. На фоне грядущих парламентских выборов в Ираке, которые правительство пообещало провести в максимально честном и справедливом ключе, около 950 женщин подали заявки в качестве кандидатов. Они составили 30% от общего числа претендентов на членство в совете представителей страны, состоящем из 329 мест.

Как говорит иракская правозащитница Ханаа Эдвар, на выборах 2018 года кандидаты-женщины подвергались дискриминации, клевете и угрозам, поэтому в этот раз многие из них отказались выдвигать свои кандидатуры. Активистка в свое время долгое время работала над продвижением идей гендерного равенства, что в итоге позволило женщинам занимать 25% мест в парламенте.

В преддверии октябрьских выборов власти Ирака предприняли ряд шагов по защите кандидатов прекрасного пола, которые в случае какой-либо угрозы могут сообщать об этом напрямую в суд, минуя полицию. Также в министерстве внутренних дел созданы горячие линии для приема жалоб от кандидатов-женщин.

Врач и политик Нада аль-Джубори, которая с 2005 года дважды избиралась в Совет представителей Ирака по гендерной квоте, отметила, что защита прав женщин в стране всегда была сложным делом. Их попытки продвигать свою позицию в парламенте регулярно упирались в препятствия в виде традиций и религиозных обычаев, так как мужское большинство в руководстве стремилось к более консервативной повестке дня.

Однако в этом году многие женщины-политики, несмотря на подобные сложности и угрозы, приняли более активное участие в выборах. В частности, свою кандидатуру выдвинула Аватеф Рашид, которая в 2000-м году бежала в Канаду от гонений со стороны правительства Саддама Хусейна. Она вернулась в Ирак лишь в 2014-м, но опасалась баллотироваться в депутаты из-за нестабильной обстановки в стране.

Идеи равенства

Как сообщается, женщины планируют добиться реформирования законодательства для защиты от домашнего насилия и создать реабилитационные центры для пострадавших. Также правозащитники страны выступают за более строгое наказание преступников, которые устраивают расправы над представительницами прекрасного пола за «преступления против чести». Подобные обычаи неоднократно становились причинами убийства женщин, «навлекших позор на семью». Ранее аналогичные законопроекты отклонялись правительством в основном из-за бойкота со стороны религиозных партий.

«Женщины по-прежнему маргинализированы, и уровень домашнего насилия в Ираке крайне высок. Принятие закона о борьбе с ним очень важно, и это требует объединения усилий всех женщин», — заявила Ола аль-Тамими, инженер и кандидат от светского «Движения за национальное сознание».

Кроме того, с расширением своего присутствия в парламенте активистки намерены продвигать идеи равноправия не только в повседневной, но и политической жизни государства, так как в настоящее время лишь три женщины занимают министерские должности в Ираке.

Решение о проведении досрочных выборов в иракский парламент было принято после широкомасштабных антиправительственных выступлений в 2019 году. Демонстранты обвиняли руководство в коррупции и неспособности решить проблемы с безработицей, дефицитом электроэнергии и катастрофически низким уровнем медицины.

Мустафа аль-Казыми, занявший пост премьер-министра в мае прошлого года, пообещал провести выборы в Совет представителей Ирака в июне 2021-го, однако из-за ряда проблем и затянувшегося принятия нового избирательного закона они были перенесены на 10 октября. При этом глава правительства начал публичную кампанию по обеспечению «максимальной прозрачности голосования», а также пригласил в качестве наблюдателей членов международных организаций.

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