Моргенштерн признался, что его жена главная в их семье

Москва, 17 сентября. Знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн рассказал об отношениях со своей супругой Диларой Зинатуллиной. Музыкант признался, что предпочитает подчиняться жене.

Моргенштерн стал гостем нового выпуска юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?». Дилара Зинатуллина, которая на момент съемок была еще невестой рэпера, поддерживала его в зале, а также выносила ему коктейли. Комик Алексей Щербаков спросил у гостя, кто главный в их молодой семье.

«Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник», — признался Моргенштерн.

Щербаков остался доволен ответом музыканта, ведь комик и сам говорил в интервью о большой любви к своей супруге. Стендапер одобрил позицию рэпера, показав большой палец, поднятый вверх.

Моргенштерн женился на своей возлюбленной, с которой они встречались довольно давно, в конце лета. Пара устроила роскошное торжество, при этом праздник не обошелся без иронии и эпатажа. Рэпер и его супруга выбрали для свадьбы образы в стиле 1990-х годов, а на празднике гостей развлекали цыгане и стриптизеры.

Жена Моргенштерна ранее вспомнила неудачный романтический вечер. Зинатуллина рассказала, как заснула прямо на полу ванной комнаты в чулках, поскольку перебрала с алкоголем.