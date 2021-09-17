Депутат Железняк: США могут лишиться уважения Европы из-за союза AUKUS

Москва, 17 сентября. Руководство США может лишиться доверия со стороны Европы из-за создания американо-британо-австралийского альянса, считает депутат Госдумы Сергей Железняк.

Вашингтон, Лондон и Канберра подписали соглашение о создании тройственного альянса в оборонной сфере AUKUS. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, который прокомментировал этот вопрос для Федерального агентства новостей, подобная инициатива грозит США потерей доверия со стороны стран Европы, так как за их спинами был заключен этот договор. Он подчеркнул, что из-за образованного союза отношение европейцев и американцев могут сильно охладеть, ввиду чего грядет своеобразный раскол, который «убьет» уважение ЕС к США.

Франция крайне негативно отреагировала на решение Австралии разорвать контракт на покупку 12 французских субмарин и заключить новый с США, отметил депутат. По его словам, эта реакция наилучшим образом характеризует отношение Европы к деструктивной политике Вашингтона. Железняк также отметил, что Соединенные Штаты таким образом могли ответить на продвигаемую Парижем инициативу по созданию общеевропейской армии, однако из-за этого подобные планы ЕС могут вновь оказаться на повестке.

«Эта идея сильно нервирует США и делает неустойчивой систему внутри Североатлантического альянса. Но позорное бегство США из Афганистана и безответственное отношение Вашингтона к созданной ими же проблеме не только усугубило ситуацию в регионе, но и продемонстрировало суть политики США. Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнерами и расставив приоритеты», — считает парламентарий.

Вопросы защиты и поддержки европейских государств никогда не волновали Соединенные Штаты, уверен депутат. По его словам, Вашингтон всегда действует лишь в угоду своим интересам, ввиду чего Европе уже давно пора понять это и сделать выводы. Парламентарий считает, что ЕС стоит проводить более самостоятельную политику без оглядки на США, так как это лежит в поле интересов самой Европы. Он добавил, что созданный американцами, британцами и австралийцами союз станет очередной головной болью для Китая.

Ранее пользователи британского сегмента Сети обрушились на Вашингтон, Лондон и Канберру с критикой в Twitter из-за созданного ими военного альянса. Они высмеяли заявления американской стороны о «китайской угрозе», так как, по их мнению, Пекин не может представлять опасности для США из-за несоизмеримо меньшего военного бюджета.